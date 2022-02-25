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Росія зазнала втрат в районі Коблевого: знищено 25 окупантів

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Йдеться про окупаційний десант.

Російська армія зазнала втрат в районі Коблевого.

Про це повідомив у Facebook голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук.

За його словами, бійці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу знищили 25 агресорів російського десанту у бою в районі Коблево.

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