Росія зазнала втрат в районі Коблевого: знищено 25 окупантів

Йдеться про окупаційний десант.

Російська армія зазнала втрат в районі Коблевого.

Також читайте У Мережі поширюють фейк про пожежу на ЧАЕС

Про це повідомив у Facebook голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук.



За його словами, бійці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу знищили 25 агресорів російського десанту у бою в районі Коблево.