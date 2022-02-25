В Новоайдарі підірвано мости, а Щастя на 80% знищено - Луганська ОДА

В Новоайдарі підірвано мости, а Щастя на 80% знищено - Луганська ОДА

Бої тривають.

В Новоайдарі підірвано «новий» та «старий» мости, а Щастя на 80% міста знищено.

Повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Бої, за його словами, тривають.

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Також він закликав не вірити фейкам і повідомив про ситуацію на Луганщині.

"Луганщина не здається! Луганщина - це Україна! Нині мережею розповсюджують плітки, що нібито Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне більше не підпорядковуються Україні - брехня!!! Були, є і будуть Україна! ВСУ все для цього роблять! Влада на місці, міста функціонують в нормальному режимі - наскільки це можливо в умовах сьогодення", - зазначив він.

В більш детальній інформації додав:

Гірське - це Україна!

Ще один фейк, що до Гірського заїхали російські танки.

Старобільськ - це Україна!

Сьогодні поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам.

Українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар.

Ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ.

В результаті окупанти зазнали втрат і відступили.

Трьохізбенка - це Україна!

Бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Трьохізбенка.

Українські воїни знищили 2 російські танки і 1 БМП та змусили ворога відступити.

Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам.

Біловодськ - це Україна!

Сьогодні, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.

Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.