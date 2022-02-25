В Новоайдарі підірвано мости, а Щастя на 80% знищено - Луганська ОДА

Бої тривають.
В Новоайдарі підірвано «новий» та «старий» мости, а Щастя на 80% міста знищено.
Повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
Бої, за його словами, тривають.
Також він закликав не вірити фейкам і повідомив про ситуацію на Луганщині.
"Луганщина не здається! Луганщина - це Україна! Нині мережею розповсюджують плітки, що нібито Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне більше не підпорядковуються Україні - брехня!!! Були, є і будуть Україна! ВСУ все для цього роблять! Влада на місці, міста функціонують в нормальному режимі - наскільки це можливо в умовах сьогодення", - зазначив він.
В більш детальній інформації додав:
Гірське - це Україна!
Ще один фейк, що до Гірського заїхали російські танки.
Старобільськ - це Україна!
Сьогодні поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам.
Українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар.
Ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ.
В результаті окупанти зазнали втрат і відступили.
Трьохізбенка - це Україна!
Бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Трьохізбенка.
Українські воїни знищили 2 російські танки і 1 БМП та змусили ворога відступити.
Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам.
Біловодськ - це Україна!
Сьогодні, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.
Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.