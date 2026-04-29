ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

СБУ та Сили оборони завдали серії ударів по базах окупантів на Луганщині: що уражено (відео)

Українські військові та спецслужби провели масовані атаки по місцях дислокації армії РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Коментарі
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з підрозділами Сил оборони України продовжують системну роботу зі знищення живої сили противника.

Як повідомляє СБУ, протягом минулого місяця разом із підрозділами 1-го окремого центру безпілотних систем ЗСУ та 3 прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ було здійснено серію масованих нальотів по пунктах базування окупантів.

© СБУ

Зокрема, точкових ударів завдали у Луганську, Біловодську та селі Шульгинка Старобільського району. Уражено будівлі, де перебував особовий склад російських військ.

Окремо відпрацьовано район населеного пункту Рудове на Сватівщині — там знищено місця скупчення живої сили противника та склади з боєприпасами.

У СБУ зазначили, що всі цілі були попередньо виявлені та ідентифіковані. За переданими координатами підрозділи ЗСУ та ДПСУ завдали високоточних ударів, зокрема із застосуванням безпілотників FP-2 компанії Fire Point та інших українських авіаційних комплексів.

У відомстві наголошують: бойова робота зі знищення окупантів і їхніх ресурсів у тилу триває.

Нагадаємо, що раніше три кораблі і винищувач росіян уразила СБУ в Криму.

Безпілотники української спецслужби завдали ударів по ключових елементах військової інфраструктури ворога в окупованому Криму.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
208
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie