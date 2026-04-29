- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 208
- Час на прочитання
- 1 хв
СБУ та Сили оборони завдали серії ударів по базах окупантів на Луганщині: що уражено (відео)
Українські військові та спецслужби провели масовані атаки по місцях дислокації армії РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.
Співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з підрозділами Сил оборони України продовжують системну роботу зі знищення живої сили противника.
Як повідомляє СБУ, протягом минулого місяця разом із підрозділами 1-го окремого центру безпілотних систем ЗСУ та 3 прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ було здійснено серію масованих нальотів по пунктах базування окупантів.
Зокрема, точкових ударів завдали у Луганську, Біловодську та селі Шульгинка Старобільського району. Уражено будівлі, де перебував особовий склад російських військ.
Окремо відпрацьовано район населеного пункту Рудове на Сватівщині — там знищено місця скупчення живої сили противника та склади з боєприпасами.
У СБУ зазначили, що всі цілі були попередньо виявлені та ідентифіковані. За переданими координатами підрозділи ЗСУ та ДПСУ завдали високоточних ударів, зокрема із застосуванням безпілотників FP-2 компанії Fire Point та інших українських авіаційних комплексів.
У відомстві наголошують: бойова робота зі знищення окупантів і їхніх ресурсів у тилу триває.
