СБУ и Силы обороны нанесли серию ударов по базам окупантов в Луганской области: что поражено (видео)

Сотрудники 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с подразделениями сил обороны Украины продолжают системную работу по уничтожению живой силы противника.

Как сообщает СБУ , в течение прошлого месяца вместе с подразделениями 1-го отдельного центра беспилотных систем ВСУ и 3 пограничного отряда Восточного регионального управления ГНСУ была осуществлена серия массированных налетов по пунктам базирования оккупантов.

В частности, точечные удары нанесли в Луганске, Беловодске и селе Шульгинка Старобельского района. Поражены здания, где находился личный состав русских войск.

Отдельно отработан район населенного пункта Рудово на Сватовщине - там уничтожены места скопления живой силы противника и склады с боеприпасами.

В СБУ отметили, что все цели были предварительно обнаружены и идентифицированы. По переданным координатам подразделения ВСУ и ГНСУ нанесли высокоточные удары, в том числе с применением беспилотников FP-2 компании Fire Point и других украинских авиационных комплексов.

В ведомстве отмечают: боевая работа по уничтожению окупантов и их ресурсов в тылу продолжается.

