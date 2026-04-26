Три корабля и истребитель россиян поразила СБУ в Крыму: куда еще попали

Атака украинских дронов / © ТСН.ua

В ночь на 26 апреля дроны СБУ атаковали военно-морскую базу Черноморского флота РФ в Севастополе и военный аэродром «Бельбек» во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в СБУ.

Целями для ударов беспилотников стали, в частности три военных корабля, истребитель и объекты ПВО.

В украинской спецслужбе перечислили все пораженные цели:

большой десантный корабль ВМФ РФ «Ямал»;

большой десантный корабль ВМФ РФ «Фильченков»;

корабль-разведчик «Иван Хурс»;

учебный центр ЧФ РФ «Лукомка»;

штаб радиотехнической разведки сил ПВО;

РЛС МР-10М1 «Мис-М1»;

самолет МиГ-31 на аэродроме «Бельбек»;

технико-эксплуатационную часть аэродрома «Бельбек».

«Каждая такая операция имеет четкую логику: мы методично уничтожаем ключевые элементы военной инфраструктуры врага — флот, авиацию, разведку и ПВО. Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки», — отметил и.о. председателя СБУ Евгений Хмара.

Он добавил, что такие операции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины.

Напомним, что 18 апреля дроны СБУ нанесли удары по трем российским военным кораблям в Крыму.