Почему соленая сельдь значительно полезнее других видов рыбы: ответ экспертов

Соленая сельдь — одна из самых популярных рыбных закусок, традиционно присутствующая на столах во многих семьях. Ее ценят за насыщенный вкус и доступность, но мало кто задумывается, что этот продукт имеет значительную пользу для организма. Эксперты по питанию обращают внимание, что именно сельдь, даже в соленом виде, может превосходить другие виды рыбы по содержанию важных полезных веществ.

Чем полезна соленая сельдь: каковы ее питательные свойства

Высокое содержание омега-3 жирных кислот. Сельдь является одним из лидеров среди рыбы по содержанию омега-3 жирных кислот. Эти вещества поддерживают работу сердца, сосудов и мозга, также понижают уровень воспаления в организме. Благодаря высокой жирности селедка часто содержит больше полезных жиров, чем некоторые другие популярные виды рыбы.

Источник витамина D. Эксперты отмечают, что сельдь — один из немногих продуктов, богатых витамином D. Он играет ключевую роль в укреплении иммунитета, поддержании костей и общем самочувствии. В холодные сезоны, когда солнечного света недостаточно, такая рыба становится особенно ценной в рационе.

Легкоусвояемый белок. Сельдь содержит полноценный белок, который легко усваивается организмом. Это делает его идеальным вариантом для поддержания мышц и общего обновления организма. В отличие от некоторых видов мяса, рыбный белок не создает излишней нагрузки на пищеварительную систему.

Почему именно в соленой сельди сохраняется больше пользы

Соление — это способ обработки, позволяющий сохранить большинство полезных веществ в рыбе. В отличие от жареной, где часть жиров разрушается, соленая сельдь сохраняет свои природные свойства. В то же время важно соблюдать умеренность, ведь избыток соли может оказать негативное влияние.

Еще одно преимущество сельди — ее доступность. В отличие от дорогих сортов рыбы ее можно регулярно включать в рацион без значительных затрат. Именно регулярное потребление дает наилучший эффект для здоровья.