Женщина отвезла щенка к ветеринару и теперь может сесть за решетку: что произошло (фото)

Реклама

В городе Жоинвиль, Бразилия, полиция задержала женщину после того, как ее домашний пес проглотил десятки свертков с наркотиками.

Об этом пишет Need To Know.

Женщина вместе с родителями срочно привезла трехмесячного щенка породы французский бульдог по кличке Антониета в ветеринарную клинику из-за симптомов сильного отравления.

Реклама

В ходе обследования врачи обнаружили в желудке животные посторонние предметы. Их пришлось удалять хирургически. Впоследствии выяснилось, что это были свертки с наркотическим веществом — 55 кусочков весом примерно 12 граммов.

Медики сообщили о находке правоохранителей. Когда семья вернулась в клинику, чтобы узнать состояние собаки, полиция задержала владелицу на месте. По данным следствия, она признала, что наркотики принадлежали ей.

Наркотики, которые проглотила Антониета

Женщину отпустили под залог, однако обязали носить электронный браслет и соблюдать ограничения передвижения.

Состояние щенка остается тяжелым. По словам ветеринара Лилиан Ван Ден Бум, у животного наблюдаются неврологические симптомы, которые быстро прогрессируют.

Реклама

Щенок Антониета

«Мы фиксируем повторяющиеся судороги с короткими интервалами. Есть предположение, что это могут быть даже проявления абстиненции, но научных подтверждений для таких случаев у ветеринарии пока что нет», — отметила она.

Антониету перевели в отделение интенсивной терапии.

Кроме того, ветеринары установили, что собака не получала должного ухода: ей не проводили дегельминтизацию и не делали необходимых прививок.

Лилиан Ван Ден Бум и Антониета

В настоящее время против владелицы выдвинуты обвинения в жестоком обращении с животными и незаконном обращении наркотиков. После стабилизации состояния щенка планируется его передача новым владельцам - животное подготовят к усыновлению и имплантируют микрочип.

Реклама

