Женщина отвезла щенка к ветеринару и теперь может сесть за решетку: что произошло (фото)
Полиция задержала владелицу животного и предъявила ей обвинение.
В городе Жоинвиль, Бразилия, полиция задержала женщину после того, как ее домашний пес проглотил десятки свертков с наркотиками.
Об этом пишет Need To Know.
Женщина вместе с родителями срочно привезла трехмесячного щенка породы французский бульдог по кличке Антониета в ветеринарную клинику из-за симптомов сильного отравления.
В ходе обследования врачи обнаружили в желудке животные посторонние предметы. Их пришлось удалять хирургически. Впоследствии выяснилось, что это были свертки с наркотическим веществом — 55 кусочков весом примерно 12 граммов.
Медики сообщили о находке правоохранителей. Когда семья вернулась в клинику, чтобы узнать состояние собаки, полиция задержала владелицу на месте. По данным следствия, она признала, что наркотики принадлежали ей.
Женщину отпустили под залог, однако обязали носить электронный браслет и соблюдать ограничения передвижения.
Состояние щенка остается тяжелым. По словам ветеринара Лилиан Ван Ден Бум, у животного наблюдаются неврологические симптомы, которые быстро прогрессируют.
«Мы фиксируем повторяющиеся судороги с короткими интервалами. Есть предположение, что это могут быть даже проявления абстиненции, но научных подтверждений для таких случаев у ветеринарии пока что нет», — отметила она.
Антониету перевели в отделение интенсивной терапии.
Кроме того, ветеринары установили, что собака не получала должного ухода: ей не проводили дегельминтизацию и не делали необходимых прививок.
В настоящее время против владелицы выдвинуты обвинения в жестоком обращении с животными и незаконном обращении наркотиков. После стабилизации состояния щенка планируется его передача новым владельцам - животное подготовят к усыновлению и имплантируют микрочип.
