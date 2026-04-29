В Україні утримується холодна повітряна маса арктичного походження, яке зумовлює в країні холодну погоду із нічними заморозками та денними опадами.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 29 квітня шквальний вітер в Україні вщухне, однак холодна погода в країні поки що залишиться. За словами синоптикині, вночі очікуються заморозки, а максимальна температура повітря вдень становитиме від +7 до +10 градусів тепла. На півдні та південному сході очікується від +9 до +13 градусів тепла.

«Виділити якусь частину України, де б завтра, у середу, було всю добу сухо, складнувато — практично повсюди є ймовірність опадів. Причому на півночі та заході дощ можливий із мокрим снігом», — попереджає Діденко.

Водночас вона прогнозує, що потепління слід очікувати на вихідних — у суботу та неділю температура повітря прогріється до +12…+16 градусів тепла. Проте в неділю, у південній частині через дощі знову похолоднішає — очікується від +8 до +11 градусів тепла.

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що нинішній квітень через аномальну прохолоду та часті заморозки може увійти до п’ятірки найхолодніших за останні три десятиліття. За словами синоптика, до кінця робочого тижня область залишатиметься в полоні арктичного повітря, тому середньодобова температура буде на 7–9 градусів нижчою за норму, що більше відповідає кінцю березня.

Щоночі очікується зниження температури в повітрі до –3 градусів, а вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок +7…+12 градусів тепла.

Тим часом синоптик Іван Семиліт прогнозує потепління в Україні на початку травня.

«1−2 травня переважно сухо. А ще — без мінуса в повітрі у темний час доби. Вночі 1−2 травня ми очікуємо вже в межах +1 +7° тепла. У більшості областей зберігатимуться заморозки 0 -3°, але це лише на поверхні ґрунту. Денна температура повітря підвищиться спершу до +7-13°, а в суботу, 2 травня, сягатиме +16°», — розповів синоптик.

Також синоптик наголосив, що у східних та північно-східних областях все ще буде прохолодніше. Проте у Закарпатській області наприкінці тижня синоптики прогнозують до +19 градусів тепла.

«Надалі (в Україні — Ред.) очікується підвищення температури, а саме вночі від +1-7° до +5-11°, а вдень максимуми коливатимуться від +12-18° до +17-23°», — зазначив метеоролог.

В Українському гідрометцентрі прогнозують похмуру погоду в Україні на 29 квітня. Ніч пройде без опадів, проте вдень можливі дощі. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься в межах від 0 до -3 градусів тепла, температура вдень становитиме від +6 до +11 градусів тепла, на Закарпатті стовпчики термометрів показуватимуть до +14. У південній частині вночі температура повітря коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень очікується до +14 градусів тепла.

Погода в Україні 29 квітня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають, що протягом ночі 29 та 30 квітня майже по всій території країни, за винятком узбережжя морів та Криму, очікуються сильні заморозки в повітрі до -3 градусів. У зв’язку із цим у багатьох областях країни оголошено другий, помаранчевий рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні вночі 28, 29 квітня / © Укргідрометцентр

