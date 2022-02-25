Українці неймовірні: За 5 годин перерахували 77 мільйонів гривень військовим з єПідтримки

Українці неймовірні: За 5 годин перерахували 77 мільйонів гривень військовим з єПідтримки

Українці підтримують Збройні Сили.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що за 5 годин через сервіс Portmone на допомогу українським військовим перерахували 77 мільйонів гривень з єПідтримки.

Він також нагадав, що у фонд "Повернись живим" можна надіслати як залишок з вашої картки єПідтримка, так і всю суму від держави — 1000 грн.

Зробити це можна за посиланням:

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков 25 лютого підписав термінову телеграму про підвищення фінансового забезпечення військових від 1 березня на 30%.