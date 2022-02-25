США планують запровадити санкції проти Путіна

Санкції мають бути запроваджені 25 лютого.

США планують запровадити персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна - через війну в Україні. Це буде як блокування банківських рахунків і майна, так і заборона на в'їзд до США.

Про це повідомили одразу два джерела в США, ідеться в ТСН.Марафоні. В американський список санкцій можуть потрапити й інші російські високопосадовці. Санкції мають запровадити 25 лютого.

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