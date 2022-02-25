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Британія запровадить санкції проти Путіна і Лаврова

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Британія запровадить санкції проти Путіна і Лаврова

Associated Press

Обмеження ухвалить у доповнення до оголошених раніше.

Велика Британія найближчим часом запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

"Велика Британія найближчим часом запровадить санкції проти президента Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова на додаток до пакета санкцій, про який Лондон оголосив вчора", – повідомили у пресслужбі уряду.

Джонсон засудив агресію Росію проти України. Він наголосив, що після цього нападу нормалізація відносин з Москвою неможлива.

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