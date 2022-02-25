Рівне: ситуація на сьогодні

Рівняни згуртовані. Готові взаємодопомагати!

Влучення російської ракети у Рівненський аеропорт, за офіційними даними жертв немає. Тричі на Рівненщині сьогодні була повітряна тривога. Яка ситуація нині в місті та області запитаємо в Анни Махно. Вона з нами на прямому зв»язку.

- Аню, що у вас зараз?

Так, колеги. Вибух я почула близько 6 ранку. Його було чути і довкола Рівного. Уже невдовзі офіційно повідомили це зазнав ракетного удару Рівненський міжнародний аеропорт. Повідомили: загиблих немає. Суттєвих пошкоджень теж немає. Спокійно нині, зазначають, на білоруському кордоні вздовж нашої області.

і от зараз як бачите ми на вулиці. Наразі у Рівному тихо. Хоча вдень тричі оголошували повітряну тривогу. Люди з тривожними валізками, а хто домашніми улюбленцями спокійно йшли до укриттів. Це те, що бачила я. Паніки не було.

Також поліція повідомила, що разом з місцевими у місті Костопіль затримали дівчину, яка біля пошти малювала мітку – знак у вигляді хреста. Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. З нею працює СБУ.

Водночас утворили у нас і волонтерський штаб. Усіх, хто може просять приносити речі для переселенців. Це може бути матеріальна допомога, продуктова, медична. Донори в центрі переливання активно здають кров. В обласній лікарні розмістився додатковий пункт здачі крові.

Також чималі черги вишикувалися із тих, хто бажає потрапити у тероборону.

Я бачу, які рівняни згуртовані. Готові взаємодопомагати!