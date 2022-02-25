Рівне: ситуація на сьогодні

Рівняни згуртовані. Готові взаємодопомагати!
Влучення російської ракети у Рівненський аеропорт, за офіційними даними жертв немає. Тричі на Рівненщині сьогодні була повітряна тривога. Яка ситуація нині в місті та області запитаємо в Анни Махно. Вона з нами на прямому зв»язку.
- Аню, що у вас зараз?
Так, колеги. Вибух я почула близько 6 ранку. Його було чути і довкола Рівного. Уже невдовзі офіційно повідомили це зазнав ракетного удару Рівненський міжнародний аеропорт. Повідомили: загиблих немає. Суттєвих пошкоджень теж немає. Спокійно нині, зазначають, на білоруському кордоні вздовж нашої області.
і от зараз як бачите ми на вулиці. Наразі у Рівному тихо. Хоча вдень тричі оголошували повітряну тривогу. Люди з тривожними валізками, а хто домашніми улюбленцями спокійно йшли до укриттів. Це те, що бачила я. Паніки не було.
Також поліція повідомила, що разом з місцевими у місті Костопіль затримали дівчину, яка біля пошти малювала мітку – знак у вигляді хреста. Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. З нею працює СБУ.
Водночас утворили у нас і волонтерський штаб. Усіх, хто може просять приносити речі для переселенців. Це може бути матеріальна допомога, продуктова, медична. Донори в центрі переливання активно здають кров. В обласній лікарні розмістився додатковий пункт здачі крові.
Також чималі черги вишикувалися із тих, хто бажає потрапити у тероборону.
Я бачу, які рівняни згуртовані. Готові взаємодопомагати!
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.