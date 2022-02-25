Ровно: ситуация на сегодня

Ровенчане сплочены. Готовы взаимопомогать!

Попадание российской ракеты в Ровенский аэропорт: по официальным данным жертв нет. Трижды в Ровенской области сегодня была воздушная тревога. Какая ситуация сейчас в городе и области спросим у Анны Махно. Она с нами на прямой связи.

– Аня, что у вас сейчас?

Да, коллеги. Взрыв я услышала около 6 утра. Его было слышно и вокруг Ровно. Уже вскоре официально сообщили об этом испытал ракетный удар Ровенский международный аэропорт. Сообщили: погибших нет. Существенных повреждений тоже нет. Спокойно сейчас, отмечают, на белорусской границе вдоль нашей области.

и вот сейчас как видите мы на улице. В Ровно тихо. Хотя днем трижды объявляли воздушную тревогу. Люди с тревожными чемоданами, а кто домашними питомцами спокойно шли к укрытиям. Это то, что я видела. Паники не было.

Также полиция сообщила, что вместе с местными в Костополь задержали девушку, которая у почты рисовала метку – знак в виде креста. Она призналась, что по-прежнему производила маркировку за вознаграждение. С ней работает СБУ.

В то же время образовали у нас и волонтерский штаб. Всех, кто может просить приносить вещи для переселенцев. Это может быть материальная помощь, продуктовая, медицинская. Доноры в центре переливания активно сдают кровь. В областной больнице разместился дополнительный пункт сдачи крови.

Также большие очереди выстроились из желающих попасть в терроборону.

Я вижу, какие ровенчане сплочены. Готовы взаимопомогать!