Ровно: ситуация на сегодня

Ровенчане сплочены. Готовы взаимопомогать!
Попадание российской ракеты в Ровенский аэропорт: по официальным данным жертв нет. Трижды в Ровенской области сегодня была воздушная тревога. Какая ситуация сейчас в городе и области спросим у Анны Махно. Она с нами на прямой связи.
– Аня, что у вас сейчас?
Да, коллеги. Взрыв я услышала около 6 утра. Его было слышно и вокруг Ровно. Уже вскоре официально сообщили об этом испытал ракетный удар Ровенский международный аэропорт. Сообщили: погибших нет. Существенных повреждений тоже нет. Спокойно сейчас, отмечают, на белорусской границе вдоль нашей области.
и вот сейчас как видите мы на улице. В Ровно тихо. Хотя днем трижды объявляли воздушную тревогу. Люди с тревожными чемоданами, а кто домашними питомцами спокойно шли к укрытиям. Это то, что я видела. Паники не было.
Также полиция сообщила, что вместе с местными в Костополь задержали девушку, которая у почты рисовала метку – знак в виде креста. Она призналась, что по-прежнему производила маркировку за вознаграждение. С ней работает СБУ.
В то же время образовали у нас и волонтерский штаб. Всех, кто может просить приносить вещи для переселенцев. Это может быть материальная помощь, продуктовая, медицинская. Доноры в центре переливания активно сдают кровь. В областной больнице разместился дополнительный пункт сдачи крови.
Также большие очереди выстроились из желающих попасть в терроборону.
Я вижу, какие ровенчане сплочены. Готовы взаимопомогать!
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.