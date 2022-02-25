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В Ровно воздушная тревога

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В Ровно и Дубно объявлена воздушная тревога: все – в укрытие!

"Внимание! Воздушная тревога! (20:50/25.02) Город Ровно – в укрытие! До следующих информаций", – сообщил глава области Виталий Коваль.

В Дубно Ровенской области тоже воздушная тревога.

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