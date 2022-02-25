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У Рівному та Дубні повітряна тривога

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У Рівному та Дубні оголошена повітряна тривога: всі – в укриття!

"Увага! Повітряна тривога! (20:50/25.02) Місто Рівне – в укриття! До наступних інформувань", – повідомив голова області Віталій Коваль.

Водночас повітряна тривога оголошена в місті Дубно Рівненської області.

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