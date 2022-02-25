Євросоюз заморозить активи Путіна і Лаврова

Рада закордонних справ ЄС затвердила другий пакет санкцій.

Європейський союз вирішив заморозити активи президента країни-агресорки Володимира Путіна та очільника російського МЗС Сергія Лаврова.

Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ, повідомив Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич. Також це щойно підтвердила журналістка ТСН Наталія Фібріг в ефірі. Вона також додала, що Путіну та Лаврову заборонили в'їзд на територію ЄС.

"Рада закордонних справ ЄС затвердила другий пакет санкцій, заморожування активів включає президента Росії та її міністра закордонних справ", - написав Ринкевич у Twitter.

Він додав, що міністри вирішили також одразу підготувати третій санкційний пакет.

Верховний представник Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на прес-конференції в п'ятницю після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі зазначив, таке рішення ухвалили сьогодні.

"Це остаточний результат дискусії, яка не була завершена вчора на Європейській раді і була ухвалена сьогодні послами і міністрами", - сказав Боррелль.

"Отже, президент Путін і міністр закордонних справ Лавров знаходяться в списку під санкції разом із рештою депутатів Думи, які підтримують цю агресію", – додав він.

Боррель зазначив, що єдині світові лідери, які потрапили під санкції Європейського Союзу, - це президент Сирії Асад і президент Білорусі Лукашенко.

"А тепер Путін", — додав він.