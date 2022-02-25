Евросоюз заморозит активы Путина и Лаврова

Совет иностранных дел ЕС утвердил второй пакет санкций.
Европейский союз решил заморозить активы президента страны-агрессора Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.
Соответствующее решение принял Совет ЕС на уровне министров иностранных дел, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Также это только что подтвердила журналистка ТСН Наталья Фибриг в эфире. Она добавила, что Путину и Лаврову запретили въезд на территорию ЕС.
"Совет иностранных дел ЕС утвердил второй пакет санкций, замораживание активов включает президента России и его министра иностранных дел", — написал Ринкевич в Twitter.
Он добавил, что министры решили сразу подготовить третий санкционный пакет.
Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в пятницу после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе отметил, такое решение было принято сегодня.
"Это окончательный результат дискуссии, которая не была завершена вчера на Европейском совете и была одобрена сегодня послами и министрами", — сказал Боррелль.
"Итак, президент Путин и министр иностранных дел Лавров находятся в списке под санкции вместе с остальными депутатами Думы, которые поддерживают эту агрессию", – добавил он.
Боррель отметил, что единственные мировые лидеры, попавшие под санкции Европейского Союза, – это президент Сирии Асад и президент Беларуси Лукашенко.
"А теперь Путин", — добавил он.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.