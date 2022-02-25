Евросоюз заморозит активы Путина и Лаврова

Совет иностранных дел ЕС утвердил второй пакет санкций.

Европейский союз решил заморозить активы президента страны-агрессора Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.

Соответствующее решение принял Совет ЕС на уровне министров иностранных дел, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Также это только что подтвердила журналистка ТСН Наталья Фибриг в эфире. Она добавила, что Путину и Лаврову запретили въезд на территорию ЕС.

"Совет иностранных дел ЕС утвердил второй пакет санкций, замораживание активов включает президента России и его министра иностранных дел", — написал Ринкевич в Twitter.

Он добавил, что министры решили сразу подготовить третий санкционный пакет.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в пятницу после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе отметил, такое решение было принято сегодня.

"Это окончательный результат дискуссии, которая не была завершена вчера на Европейском совете и была одобрена сегодня послами и министрами", — сказал Боррелль.

"Итак, президент Путин и министр иностранных дел Лавров находятся в списке под санкции вместе с остальными депутатами Думы, которые поддерживают эту агрессию", – добавил он.

Боррель отметил, что единственные мировые лидеры, попавшие под санкции Европейского Союза, – это президент Сирии Асад и президент Беларуси Лукашенко.

"А теперь Путин", — добавил он.