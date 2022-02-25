На Днепропетровщине сотни людей сдают кровь для раненых

В центрах комплектования также – очереди.

Небезразличные собирают все, что необходимо для войск и медиков. Ситуация стабильна и контролируется. В этом только заверил руководитель облгосадминистрации.

Штаб здесь работает круглосуточно. Прорыва врага на Днепропетровщине нет. Раненых и погибших тоже. Однако сюда доставляют раненых из передовой. Больницы наготове. Медики оперируют бойцов и делают все, чтобы спасти жизнь раненых. Их количество пока не разглашается. В военный госпиталь горожане привозят питьевую воду, еду и средства гигиены. Сотни людей тоже сдали кровь. А вот в центрах комплектования – очереди. В ряды вооруженных сил еще утром отправили полторы тысячи защитников.

К настоящему времени их очевидно больше. Желающих поступить в терроборону столько, что пришлось открыть дополнительный центр приема. В самом Днепре работает общественный транспорт, открытые супермаркеты, аптеки и банки. Перебоев с электро и водоснабжением в области нет. Коммунальные службы уверяют: они готовы. В частности, бригады на случай аварийных отключений. Водозаборы под усиленной охраной. Запасы хлора достаточно. Отопление выключать не собираются. В то же время правоохранители просят быть бдительными. По сообщению генпрокурорки, в Днепре задержали жителя Кривого Рога, который оставлял специальные отметки, в частности, возле областной прокуратуры и административной администрации. С ним сейчас работает СБУ.