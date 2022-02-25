На Днепропетровщине сотни людей сдают кровь для раненых

В центрах комплектования также – очереди.
Небезразличные собирают все, что необходимо для войск и медиков. Ситуация стабильна и контролируется. В этом только заверил руководитель облгосадминистрации.
Штаб здесь работает круглосуточно. Прорыва врага на Днепропетровщине нет. Раненых и погибших тоже. Однако сюда доставляют раненых из передовой. Больницы наготове. Медики оперируют бойцов и делают все, чтобы спасти жизнь раненых. Их количество пока не разглашается. В военный госпиталь горожане привозят питьевую воду, еду и средства гигиены. Сотни людей тоже сдали кровь. А вот в центрах комплектования – очереди. В ряды вооруженных сил еще утром отправили полторы тысячи защитников.
К настоящему времени их очевидно больше. Желающих поступить в терроборону столько, что пришлось открыть дополнительный центр приема. В самом Днепре работает общественный транспорт, открытые супермаркеты, аптеки и банки. Перебоев с электро и водоснабжением в области нет. Коммунальные службы уверяют: они готовы. В частности, бригады на случай аварийных отключений. Водозаборы под усиленной охраной. Запасы хлора достаточно. Отопление выключать не собираются. В то же время правоохранители просят быть бдительными. По сообщению генпрокурорки, в Днепре задержали жителя Кривого Рога, который оставлял специальные отметки, в частности, возле областной прокуратуры и административной администрации. С ним сейчас работает СБУ.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.