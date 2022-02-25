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Зеленский поговорил с Байденом: известны темы

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Зеленский поговорил с Байденом: известны темы

Скриншот видео

Говорили, в частности, о конкретной оборонной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля провел разговор с президентом США Джо Байденом и поблагодарил Штаты за мощную поддержку государства.

Об этом украинский лидер написал в Сети.

"Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только что с президентом США Джо Байденом. Благодарен США за мощную поддержку Украины!" – говорится в сообщении.

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