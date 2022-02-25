Как выглядят метки врага в темноте и что с ними делать

Как выглядят метки врага в темноте и что с ними делать

Метки могут иметь разный вид, очень часто – форма крестов.

В Сети появились фото меток русских диверсантов, сделанные под светом ультрафиолета. Такие метки люминесцентной краской наносят для корректировки вражеского огня.

Фото из открытых источников

Также читайте В Харькове для корректировки огня оккупанты разбрасывают авиаметки: что делать украинцам

Такие метки уже фиксировали на крышах зданий, дорогах и тротуарах Киева, Львова, Днепра, Ровно, Одесской области и других населенных пунктах.

В СБУ призвали в случае обнаружения таких меток звонить в полицию на 102 и указать название населенного пункта, где расположен знак; если метка – на трассе, то следует указать расстояние от населенного пункта или другие ориентиры.

Такие и другие непонятные отметины нужно чем-то закрывать, заливать грязью, засыпать песком, укрывать досками, заливать смолой. В частности, городские власти Киева и Львова призвали жителей проверять крыши своих домов на наличие меток, уничтожать их и сообщать правоохранителям.