Как выглядят метки врага в темноте и что с ними делать

Метки могут иметь разный вид, очень часто – форма крестов.
В Сети появились фото меток русских диверсантов, сделанные под светом ультрафиолета. Такие метки люминесцентной краской наносят для корректировки вражеского огня.
Такие метки уже фиксировали на крышах зданий, дорогах и тротуарах Киева, Львова, Днепра, Ровно, Одесской области и других населенных пунктах.
В СБУ призвали в случае обнаружения таких меток звонить в полицию на 102 и указать название населенного пункта, где расположен знак; если метка – на трассе, то следует указать расстояние от населенного пункта или другие ориентиры.
Такие и другие непонятные отметины нужно чем-то закрывать, заливать грязью, засыпать песком, укрывать досками, заливать смолой. В частности, городские власти Киева и Львова призвали жителей проверять крыши своих домов на наличие меток, уничтожать их и сообщать правоохранителям.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.