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Який вигляд мають мітки ворога в темряві та що з ними робити

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Який вигляд мають мітки ворога в темряві та що з ними робити

Фото з відкритих джерел

Мітки можуть мати різний вигляд, дуже часто – форма хрестів.

У Мережі з’явилися фото міток російських диверсантів, зроблені під світлом ультрафіолету. Такі мітки люмінесцентною фарбою наносять задля корегування ворожого вогню.

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел

Такі мітки вже фіксували на дахах будівель, на дорогах та тротуарах Києва, Львова, Дніпра, Рівного, Одеської області та інших населених пунктах.

В СБУ закликали в разі виявлення таких міток телефонувати до поліції на 102 та вказати назву населеного пункту, де розташований знак; якщо мітка – на трасі, то треба вказати відстань від населеного пункту або інші орієнтири.

Такі та інші незрозумілі мітки треба чимось закривати, заливати брудом, засипати піском, вкривати дошками, заливати смолою. Зокрема, міська влада Києва та Львова закликала жителів перевіряти дахи своїх домівок на наявність міток, знищувати їх та повідомляти правоохоронцям. 

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