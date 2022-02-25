Який вигляд мають мітки ворога в темряві та що з ними робити

Мітки можуть мати різний вигляд, дуже часто – форма хрестів.
У Мережі з’явилися фото міток російських диверсантів, зроблені під світлом ультрафіолету. Такі мітки люмінесцентною фарбою наносять задля корегування ворожого вогню.
Такі мітки вже фіксували на дахах будівель, на дорогах та тротуарах Києва, Львова, Дніпра, Рівного, Одеської області та інших населених пунктах.
В СБУ закликали в разі виявлення таких міток телефонувати до поліції на 102 та вказати назву населеного пункту, де розташований знак; якщо мітка – на трасі, то треба вказати відстань від населеного пункту або інші орієнтири.
Такі та інші незрозумілі мітки треба чимось закривати, заливати брудом, засипати піском, вкривати дошками, заливати смолою. Зокрема, міська влада Києва та Львова закликала жителів перевіряти дахи своїх домівок на наявність міток, знищувати їх та повідомляти правоохоронцям.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.