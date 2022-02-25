Зеленський порозмовляв з Байденом: відомі теми

Зеленський порозмовляв з Байденом: відомі теми

Говорили, зокрема, про конкретну оборонну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський 25 лютого провів розмову з президентом США Джо Байденом та подякував Штатам за потужну підтримку держави.

Про це український лідер написав у Мережі.

"Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з президентом США Джо Байденом. Вдячний США за потужну підтримку України!" ­– йдеться у повідомленні.