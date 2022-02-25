Німеччина надіслала Україні обіцяні 5 тисяч шоломів

Шоломи доставлять двома вантажівками.

Німеччина розпочала поставку 5000 шоломів для українських військових.

Шоломи передадуть за межами України через бойові дії, пише Європейська правда.

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Наприкінці січня Німеччина заявила, що надасть для військових України 5000 тисяч шоломів, але не надсилатиме зброю. Україна неодноразово зверталася до Німеччини із проханням постачати озброєння.

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