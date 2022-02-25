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Німеччина надіслала Україні обіцяні 5 тисяч шоломів

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Німеччина надіслала Україні обіцяні 5 тисяч шоломів

Associated Press

Шоломи доставлять двома вантажівками.

Німеччина розпочала поставку 5000 шоломів для українських військових.

Шоломи передадуть за межами України через бойові дії, пише Європейська правда.

Наприкінці січня Німеччина заявила, що надасть для військових України 5000 тисяч шоломів, але не надсилатиме зброю. Україна неодноразово зверталася до Німеччини із проханням постачати озброєння.

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