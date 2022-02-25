ЄС завпровадить санкції проти Путіна та Лаврова - очільниця МЗС Німеччини

ЄС завпровадить санкції проти Путіна та Лаврова - очільниця МЗС Німеччини

У Німеччині назвали Путіна та Лаврова винними у війні в Україні.

ЄС запровадить санкції проти президента країни-агресорки Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

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Про це повідомила в п'ятницю міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише CNN.

"Вони відповідають за те, що в Україні гинуть безневинні люди, за те, що зневажається міжнародна система. Ми, європейці, цього не сприймаємо", - сказала міністерка.