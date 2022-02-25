ЕС введет санкции против Путина и Лаврова – глава МИД Германии

ЕС введет санкции против Путина и Лаврова – глава МИД Германии

В Германии назвали Путина и Лаврова виновными в войне на Украине.

ЕС введет санкции против президента страны-агрессора Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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Об этом сообщила в пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет CNN.

"Они отвечают за то, что в Украине гибнут невинные люди, за то, что рушится международная система. Мы, европейцы, этого не воспринимаем", — сказала министр.