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ЕС введет санкции против Путина и Лаврова – глава МИД Германии

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ЕС введет санкции против Путина и Лаврова – глава МИД Германии

Associated Press

В Германии назвали Путина и Лаврова виновными в войне на Украине.

ЕС введет санкции против президента страны-агрессора Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом сообщила в пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет CNN.

"Они отвечают за то, что в Украине гибнут невинные люди, за то, что рушится международная система. Мы, европейцы, этого не воспринимаем", — сказала министр.

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