НБУ ликвидировал "дочки" российских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ"

Банки государства-агрессора больше не будут работать в Украине, заявили в Нацбанке.

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем России банки: АО "Международный резервный банк", который на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России", и ПАО "Проминвестбанк", который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Об этом сообщили на сайте НБУ 25 февраля.

"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", — заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В НБУ напомнили, что признанная государством-агрессором Россия является акционером и собственником 50,000000004427% уставного капитала ПАО "Сбербанк России" (Sberbank of Russia) и 100% уставного капитала Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Следовательно, их дочерние банки находятся под опосредованным контролем России и ее руководства.