НБУ ликвидировал "дочки" российских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ"

Банки государства-агрессора больше не будут работать в Украине, заявили в Нацбанке.
Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем России банки: АО "Международный резервный банк", который на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России", и ПАО "Проминвестбанк", который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
Об этом сообщили на сайте НБУ 25 февраля.
"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", — заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
В НБУ напомнили, что признанная государством-агрессором Россия является акционером и собственником 50,000000004427% уставного капитала ПАО "Сбербанк России" (Sberbank of Russia) и 100% уставного капитала Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Следовательно, их дочерние банки находятся под опосредованным контролем России и ее руководства.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.