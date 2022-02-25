Франция таки предоставит Украине оборонное вооружение

Также Франция выделит 300 млн евро.

Франция предоставит Украине оборонное оборудование, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в выступлении перед двумя законодательными органами страны в пятницу. Неизвестно о том, что это будет за оборудование.

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Об этом сообщает CNN.

Макрон написал, что Франция предоставит Украине дополнительную бюджетную помощь в размере 300 миллионов евро и необходимый оборонный материал.

Ранее Франция не предоставляла Украине оружие, но предоставила гуманитарную помощь и бюджетную поддержку.