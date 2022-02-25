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Франція таки надасть Україні оборонне озброєння

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Франція таки надасть Україні оборонне озброєння

Associated Press

Також Франція надасть 300 млн євро.

Франція надасть Україні оборонне обладнання, заявив президент Франції Еммануель Макрон у промові перед двома законодавчими органами країни в п’ятницю. У промові не йшлося про те, що буде за обладнання.

Про це повідомляє CNN.

Макрон написав, що Франція надасть Україні додаткову бюджетну допомогу у розмірі 300 мільйонів євро і необхідний оборонний матеріал. 

Раніше Франція не надавала Україні зброю, але надала гуманітарну допомогу та бюджетну підтримку.

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