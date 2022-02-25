Франція таки надасть Україні оборонне озброєння

Також Франція надасть 300 млн євро.

Франція надасть Україні оборонне обладнання, заявив президент Франції Еммануель Макрон у промові перед двома законодавчими органами країни в п’ятницю. У промові не йшлося про те, що буде за обладнання.

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Про це повідомляє CNN.

Макрон написав, що Франція надасть Україні додаткову бюджетну допомогу у розмірі 300 мільйонів євро і необхідний оборонний матеріал.

Раніше Франція не надавала Україні зброю, але надала гуманітарну допомогу та бюджетну підтримку.