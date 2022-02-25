Мости Миколаєва заміновані – міський голова

На ніч і на час комендантської години будуть розводити мости.

У Миколаєві від 25 лютого заміновані Південнобузький (Варварівський) та Інгульський мости. Вночі та на час комендантської години споруди розводитимуть.

Про це розповів голова Миколаївської міської ради Олександр Сєнкевич, пише Суспільне.

"Важлива інформація! Чи будуть розведені мости? Так, будуть. На ніч і на час комендантської години будуть розводити мости, в будь-якому разі. Окрім того, наші мости сьогодні заміновані. Це робиться для того, щоб у разі приходу техніки, бачити переміщення, навіть може дійти до підриву мостів", — сказав Олександр Сєнкевич.