Мосты Николаева заминированы – городской голова

На ночь и на время комендантского часа будут разводить мосты.

В Николаеве с 25 февраля заминированы Южнобугский (Варваровский) и Ингульский мосты. Ночью и на время комендантского часа постройки будут разводить.

Об этом рассказал глава Николаевского городского совета Александр Сенкевич, пишет "Суспільне"

"Важная информация! Будут ли разведены мосты? Да, будут. На ночь и на время комендантского часа будут разводить мосты, в любом случае. Кроме того, наши мосты сегодня заминированы. Это делается для того, чтобы в случае прихода техники видеть перемещение даже может дойти до подрыва мостов", — сказал Александр Сенкевич.