В Чернигове горит помещение СБУ: видео

В помещение попали 2 снаряда.

В Чернигове в пятницу, 25 февраля, российские оккупанты обстреляли помещение СБУ. Пока здание загорелось.

Об этом сообщает "Суспильне".

"В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда. Сейчас здание горит. Информацию подтвердили в областном управлении ГСЧС", — говорится в сообщении.