Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Чернигове горит помещение СБУ: видео

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

В помещение попали 2 снаряда.

В Чернигове в пятницу, 25 февраля, российские оккупанты обстреляли помещение СБУ. Пока здание загорелось.

Об этом сообщает "Суспильне".

"В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда. Сейчас здание горит. Информацию подтвердили в областном управлении ГСЧС", — говорится в сообщении.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Следующая публикация