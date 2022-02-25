Эстония передаст Украине ракеты Javelin

Вооружение страна получила в качестве помощи от США.

Эстония передаст Украине дополнительную военную помощь. В частности, ракеты Javelin.

Об этом сообщил эстонский министр обороны Кусти Салм.

Javelin страна закупила и получила в рамках помощи от США. Эстония передаст зенитные боеприпасы и медицинское оборудование.

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"Мы оказываем Украине дополнительную военную помощь. 25 тысяч упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение, боеприпасы, дополнительную партию ракет Javelin и зенитных боеприпасов", – подчеркнул он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал европейцев выходить на площади и требовать от политиков активных действий в отношении Украины и большей защиты для себя и Украины.

ТСН собрала оперативную информацию со всей страны к этому часу

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