Эстония передаст Украине ракеты Javelin

Вооружение страна получила в качестве помощи от США.
Эстония передаст Украине дополнительную военную помощь. В частности, ракеты Javelin.
Об этом сообщил эстонский министр обороны Кусти Салм.
Javelin страна закупила и получила в рамках помощи от США. Эстония передаст зенитные боеприпасы и медицинское оборудование.
"Мы оказываем Украине дополнительную военную помощь. 25 тысяч упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение, боеприпасы, дополнительную партию ракет Javelin и зенитных боеприпасов", – подчеркнул он.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал европейцев выходить на площади и требовать от политиков активных действий в отношении Украины и большей защиты для себя и Украины.
Читайте также: