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Естонія передасть Україні ракети Javelin

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Естонія передасть Україні ракети Javelin

Озброєння країна отримала як допомогу від США.

Естонія передасть Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, ракети Javelin.

Про це повідомив естонський міністр оборони Кусті Салм.

Javelin країна закупила та отримала у межах допомоги від США. Естонія передасть зенітні боєприпаси та медичне обладнання.

"Ми надаємо Україні додаткову військову допомогу. 25 тисяч упаковок сухих продуктів, медичне обладнання, особисте спорядження, боєприпаси, додаткову партію ракет Javelin та зенітних боєприпасів", - наголосив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав європейців виходити на площі та вимагати від політиків активних дій щодо України та більшого захисту для себе та України.

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