Усім мешканцям необхідно сховатись в укриття.

Сьогодні, 25 лютого, у Харкові оголосили повітряну тривогу.

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Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради України в Telegram.

Мешканцям необхідно сховатись у найближче до них укриття і намагатися зберігати спокій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти в ситуації, коли поряд немає бомбосховища.