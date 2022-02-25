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У Харкові оголосили повітряну тривогу

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У Харкові оголосили повітряну тривогу

Getty Images

Усім мешканцям необхідно сховатись в укриття.

Сьогодні, 25 лютого, у Харкові оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради України в Telegram.

Мешканцям необхідно сховатись у найближче до них укриття і намагатися зберігати спокій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти в ситуації, коли поряд немає бомбосховища.

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