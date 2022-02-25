У Львові оголосили повітряну тривогу - Садовий

Потрібно негайно увімкнути один із каналів інформації.
У Львові о 12:20 25 лютого оголосили повітряну тривогу. Містян закликали – вмикати ЗМІ та виконувати вказівки.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"Звук сирени завжди означає, що потрібно негайно увімкнути один із каналів інформації. У повідомленні вам чітко скажуть, що робити. Кількість гудків сирени та їхня тривалість не мають жодного значення – на цьому наголошують надзвичайники!" - пояснив він.
Перебувати в укритті потрібно до того моменту, коли офіційні канали повідомлять, що небезпека минула. Тільки після цього можна залишити сховище.
Нагадаємо, що у ДСНС опублікували оновлену карту, яка допоможе знайти найближче бомбосховище.
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