У Львові оголосили повітряну тривогу - Садовий

Потрібно негайно увімкнути один із каналів інформації.

У Львові о 12:20 25 лютого оголосили повітряну тривогу. Містян закликали – вмикати ЗМІ та виконувати вказівки.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Звук сирени завжди означає, що потрібно негайно увімкнути один із каналів інформації. У повідомленні вам чітко скажуть, що робити. Кількість гудків сирени та їхня тривалість не мають жодного значення – на цьому наголошують надзвичайники!" - пояснив він.

Перебувати в укритті потрібно до того моменту, коли офіційні канали повідомлять, що небезпека минула. Тільки після цього можна залишити сховище.

Нагадаємо, що у ДСНС опублікували оновлену карту, яка допоможе знайти найближче бомбосховище.

Звернення президента України Володимира Зеленського

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