Во Львове объявили воздушную тревогу — Садовый

Необходимо срочно включить один из каналов информации.

Во Львове в 12:20 25 февраля объявили воздушную тревогу. Горожан призвали – включать СМИ и следовать указаниям.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

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"Звук сирены всегда означает, что нужно немедленно включить один из каналов информации. В сообщении вам четко скажут, что делать. Количество гудков сирены и их продолжительность не имеют никакого значения – это подчеркивают чрезвычайники!" – объяснил он.

Находиться в укрытии следует до того момента, когда официальные каналы сообщат, что опасность миновала. Только после этого можно покинуть убежище.

Напомним, что в ГСЧС опубликовали обновленную карту, которая поможет найти ближайшее бомбоубежище.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского

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