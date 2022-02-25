Во Львове объявили воздушную тревогу — Садовый

Необходимо срочно включить один из каналов информации.
Во Львове в 12:20 25 февраля объявили воздушную тревогу. Горожан призвали – включать СМИ и следовать указаниям.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
"Звук сирены всегда означает, что нужно немедленно включить один из каналов информации. В сообщении вам четко скажут, что делать. Количество гудков сирены и их продолжительность не имеют никакого значения – это подчеркивают чрезвычайники!" – объяснил он.
Находиться в укрытии следует до того момента, когда официальные каналы сообщат, что опасность миновала. Только после этого можно покинуть убежище.
Напомним, что в ГСЧС опубликовали обновленную карту, которая поможет найти ближайшее бомбоубежище.
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