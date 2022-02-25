Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Во Львове объявили воздушную тревогу — Садовый

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львове объявили воздушную тревогу — Садовый

Getty Images

Необходимо срочно включить один из каналов информации.

Во Львове в 12:20 25 февраля объявили воздушную тревогу. Горожан призвали – включать СМИ и следовать указаниям.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Звук сирены всегда означает, что нужно немедленно включить один из каналов информации. В сообщении вам четко скажут, что делать. Количество гудков сирены и их продолжительность не имеют никакого значения – это подчеркивают чрезвычайники!" – объяснил он.

Находиться в укрытии следует до того момента, когда официальные каналы сообщат, что опасность миновала. Только после этого можно покинуть убежище.

Напомним, что в ГСЧС опубликовали обновленную карту, которая поможет найти ближайшее бомбоубежище.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского

Обращение президента Украины Владимира Зеленского

Читайте также:

Следующая публикация