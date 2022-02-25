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Под Харьковом уничтожены российские "Грады": видео

Под Харьковом уничтожены российские "Грады": видео

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Под Харьковом уничтожены российские "Грады": видео

В Сети показали видео с уничтоженной техникой кафиров.

Под Харьковом ВСУ уничтожили реактивную систему залпового огня "Град".

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

"Уничтожены российские "Грады" под Харьковом", — говорится в сообщении.

Также военные опубликовали видео с ликвидированной техникой.

Осторожно, на видео нецензурная лексика

Напомним, российские кафиры обстреляли Харьков из ракетной системы залпового огня. Один из снарядов прилетел в районе Конного рынка.

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