Под Харьковом уничтожены российские "Грады": видео

В Сети показали видео с уничтоженной техникой кафиров.

Под Харьковом ВСУ уничтожили реактивную систему залпового огня "Град".

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

"Уничтожены российские "Грады" под Харьковом", — говорится в сообщении.

Также военные опубликовали видео с ликвидированной техникой.

Осторожно, на видео нецензурная лексика

Напомним, российские кафиры обстреляли Харьков из ракетной системы залпового огня. Один из снарядов прилетел в районе Конного рынка.