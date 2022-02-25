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Під Харковом знищено російські "Гради": відео

Під Харковом знищено російські "Гради": відео

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Під Харковом знищено російські "Гради": відео

У Мережі показали відео зі знищеною технікою окупантів.

Під Харковом ЗСУ знищили реактивну систему залпового вогню "Град". 

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

"Знищені російські "Гради" під Харковом", - йдеться у повідомленні. 

Також військові опублікували відео з ліквідованою технікою. 

Обережно, на відео нецензурна лексика

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Харків з ракетної системи залпового вогню. Один з снарядів прилетів на в районі Кінного ринку.

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