Услышали сигнал сирены: что дальше, что делать, если рядом нет бомбоубежища? / pixabay.com

Как действовать в ситуации, когда рядом нет бомбоубежища

Как действовать в ситуации, когда рядом нет бомбоубежища

В любой ситуации самое важное — сохранять спокойствие. ТСН.ua подготовил вам советы, как действовать, если возникла угроза обстрела и рядом с вами нет бомбоубежища.

Услышали сирену: что дальше?

Звуки сирен – это предупредительный сигнал "Внимание всем". Они могут поступать из громкоговорителей на предприятиях и в город. Сигналы носят прерывистый характер.

Что нужно сразу сделать, если вы услышали сирену:

вы дома : включите радио или телевизор, слушайте только официальные каналы и следуйте инструкциям;

: включите радио или телевизор, слушайте только официальные каналы и следуйте инструкциям; на улице, в незнакомом месте: проверьте мобильный телефон, на него могут поступать срочные сообщения с информацией от полиции.

Также помните, что после сигнала тревоги обязательно по громкоговорителю будет передано сообщение, как действовать.

Что означают разные сигналы сирен

звуки сирен продолжаются в течение нескольких минут и имеют прерывистый характер - это сигнал означает "Внимание всем" и после него обычно начинает звучать важная информация о чрезвычайной ситуации и инструкции, как действовать;

один сигнал – предупреждение;

три подряд с небольшим перерывом - тревога;

короткий сигнал сирены до 5-10 секунд и сообщение отбой воздушной тревоги.

Если отключен интернет, радиосвязь и электроэнергия, нужно ориентироваться исключительно на сигналы сирен.

Я нахожусь дома и услышал сообщение: что мне делать?

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Направляйтесь к ближайшему бомбоубежищу:

сообщите соседей о полученной информации (особенно, если вы знаете, что рядом живут пожилые люди);

приведите в порядок и готовность индивидуальные средства защиты, а также "тревожный чемодан", в который должны входить самые необходимые вещи;

постоянно держите возле себя аптечку, устройства связи, документы, запас пищи и воды;

проведите в доме или квартире все необходимые профилактические противопожарные средства (выключите водоснабжение, газ, электроснабжение).

Если вы остались дома

Если вы по какой-либо причине не можете направиться к укрытию. Оставайтесь дома, не выходите на улицу. Закройтесь в ванной, лягте на пол и накройте голову руками.

Не забудьте заранее заклеить окна скотчем или завесить плотной тканью, забаррикадировать предметами мебели. Так вы сможете оградить себя от обломков стекла.

Рядом нет бомбоубежища: что мне делать?

Если вы услышали звуки обстрелов или сигнал тревоги, стоит сразу найти ближайший подземный переход, подвал или даже просто спуститься на первый этаж дома.

Что может служить укрытием, если нет бомбоубежища

первый этаж любого здания, подвал (даже многоэтажки), подземный переход, станция метро, ​​погреб;

если до укрытия бежать слишком долго и у вас нет времени, зайдите в ванную, закройте дверь, старайтесь держаться подальше от окон;

попробуйте защитить себя и тех, кто нуждается в вашей помощи (дети, инвалиды, пожилые люди).

Как себя вести в укрытии?