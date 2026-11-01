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- Украина
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Бомбардировщики и ракеты уже на позициях: разведка предупредила Украину о новой атаке
Россия готовится нанести масштабный воздушный удар по территории Украины в течение ближайших 24 часов.
По оценкам американских разведывательных служб, Россия может осуществить массированный обстрел украинских городов и объектов инфраструктуры в течение ближайших 24 часов.
Среди возможных целей — объекты энергетики, в частности в западных областях Украины.
Сообщается, что шесть Ту-95 и Ту-160 уже снаряжены. Также подготовлена 31 ракета типа «Искандер», С-400, «Циркон» и «Оникс».
Украинцев призывают не пренебрегать сигналами о воздушной атаке.
Напомним, в течение 31 октября и 1 ноября продолжаются почти непрерывные атаки российских ударных дронов по разным регионам Украины от запада к востоку. По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 1 ноября (с 18:00 31 октября) Россия запустила 433 ударных БПЛА (64 из них — реактивные).
Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ атакует преимущественно энергетику.
«Только этой ночью под ударами россиян была наша энергетика в четырех областях: Днепровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой», — отметил он.