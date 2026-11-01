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- Украина
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В Хмельницком раздаются взрывы — город атакуют дронами
Утром россияне выпустили дроны, долетевшие до западных регионов.
Сегодня, 1 ноября, в Хмельницком с утра громко.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
Мониторинговые каналы предупреждали о движении ударных дронов в направлении города. Пока информации от местных властей нет.
Напомним, российские войска в ночь на воскресенье, 1 ноября, (с 18:00 31 октября) атаковали Украину 433 ударными дронами типа Shahed (64 из них реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Об этом говорится в утреннем отчете Воздушных сил. Россияне запустили дроны по направлениям: Орел, Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово (РФ) и оккупированный Донецк.
Утром, 1 ноября, Воздушные силы сообщили о движении около 30 дронов на западные области Украины, также из-за атаки российских БпЛА взрывы раздаются в Киеве.