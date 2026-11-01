Политический кризис в Польше: почему украинцам не стоит радоваться — эксперт

Уличные протесты в Польше / © Associated Press

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Польша оказалась на пороге затяжного политического кризиса из-за противостояния вокруг Конституционного трибунала. Конфликт может ослабить позиции премьер-министра Дональда Туска и создать дополнительные возможности для правых политических сил. Для Украины такое развитие событий может иметь негативные последствия, поскольку украинский вопрос будет оставаться одной из центральных тем польских избирательных кампаний независимо от того, когда состоятся следующие выборы.

Об этом написал политический аналитик Вадим Денисенко в Facebook.

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Навроцкий не спешит договариваться с Туском

По оценке аналитика, Дональд Туск в настоящее время не контролирует ситуацию на улицах, а это может стать одним из определяющих факторов дальнейшего развития политического противостояния. Расчет польского премьера, вероятно, заключался в том, что его действия в отношении Конституционного трибунала заставят президента Кароля Навроцкого сесть за стол переговоров и искать компромисс.

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Однако этот сценарий становится всё менее реалистичным. Навроцкий, по мнению Денисенко, фактически превратился в лидера всех правых сил Польши и получил возможность мобилизовать своих сторонников. Кроме того, против действий вокруг Конституционного трибунала выступили даже отдельные политические союзники Туска.

Поэтому в ближайшее время президент вряд ли согласится на переговоры с премьер-министром. Вместо этого он может занять выжидательную позицию, рассчитывая на дальнейшее ослабление правительства.

«По сути, началась игра „кто первым моргнет“», — отметил аналитик.

Важность этого противостояния объясняется также особыми полномочиями Конституционного трибунала. По оценке Денисенко, контроль над этим органом дает возможность блокировать законодательные и правительственные решения, что обеспечивает значительное политическое влияние даже для тех сил, которые находятся в оппозиции.

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Угроза досрочных выборов

Дополнительным испытанием для польского премьера станут результаты ближайших социологических опросов. Денисенко предполагает, что они могут оказаться неблагоприятными для Туска, что заставит его определиться с дальнейшей политической стратегией.

Перед главой правительства встанут два основных варианта. Первый — попытаться инициировать досрочные парламентские выборы, пока ситуация ещё не ухудшилась для его политической силы. Второй — затягивать противостояние, надеясь впоследствии вернуть утраченные позиции, воспользоваться ошибками оппонентов и мобилизовать избирателей вокруг угрозы выхода Польши из Европейского Союза.

Именно обвинение правых сил в стремлении вывести страну из ЕС, по словам аналитика, является одним из главных политических контраргументов команды Туска.

В то же время возможности досрочного прекращения полномочий парламента ограничены конституционными процедурами.

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В частности, Сейм может принять решение о самороспуске при поддержке двух третей депутатов. Для этого Туску пришлось бы согласиться на такой сценарий и обеспечить необходимое количество голосов.

Другой механизм связан с утверждением государственного бюджета. Если в течение четырёх месяцев после представления законопроекта о бюджете в Сейм президенту не передадут документ на подпись, глава государства получает право в течение следующих 14 дней объявить досрочные парламентские выборы.

Как сообщил Денисенко, бюджет Польши был представлен 29 сентября. Таким образом, соответствующая конституционная процедура потенциально может начаться с 29 января. В случае роспуска парламента выборы должны состояться в течение 45 дней.

Однако этот вариант потребует от отдельных политических союзников Туска готовности рискнуть своими позициями и согласиться на досрочное голосование. На данный момент аналитик считает такую перспективу трудноосуществимой.

Смена правительства не гарантирует выхода из кризиса

Еще одним возможным сценарием является формирование нового правительства вместо кабинета Туска. Однако и этот вариант потребует сложных политических договоренностей.

Как поясняет Денисенко, польская конституционная процедура предусматривает, что после отставки действующего правительства проводится голосование по следующему составу кабинета. Для его утверждения достаточно простого большинства голосов.

Таким образом, правым силам придётся объединиться, а также договориться с частью нынешних союзников Туска, предложив им приемлемые политические условия. Хотя такой сценарий теоретически возможен, у него также есть значительные препятствия.

По мнению аналитика, на данный момент наиболее вероятным остается не скорая смена правительства или досрочные выборы, а длительное политическое противостояние, которое может перерасти в затяжной кризис.

По оценке Денисенко, наибольшие шансы воспользоваться ею имеют конфедераты — представители правого политического лагеря Польши.

В то же время он предупреждает, что ход событий будет зависеть не только от парламентских договоренностей и позиций политических лидеров. Важную роль могут сыграть настроения на улицах, позиция силовых структур и другие непредсказуемые факторы, способные существенно изменить расстановку сил.

Почему это может навредить Украине

Денисенко отдельно предостерег от оценок, согласно которым внутреннее противостояние в Польше якобы выгодно Украине, поскольку польские политики будут вынуждены сосредоточиться на собственных проблемах.

По его словам, украинский вопрос никуда не исчезнет из польской политической повестки дня. Он будет оставаться одной из основных тем предвыборных кампаний, независимо от того, когда именно состоятся парламентские выборы.

В то же время ослабление позиций Дональда Туска может иметь для Украины негативные последствия. Политическая нестабильность укрепляет позиции его оппонентов, в частности правых сил, которые могут получить дополнительные возможности для влияния на будущую политику Польши в отношении Украины.

«Нынешняя ситуация может ослабить Туска, со всеми вытекающими из этого последствиями для нас», — подытожил Денисенко.

Напомним, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, возглавляющий новую оппозиционную партию «Развитие Плюс» (Rozwój Plus), объявил об инициировании вотума недоверия правительству Дональда Туска. На фоне обострения политического кризиса вокруг Конституционного трибунала (КТ) он также предложил сформировать временное правительство.

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