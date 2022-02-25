Де у Херсоні можна купити хліб - адреси

Де у Херсоні можна купити хліб - адреси

Дефіциту хліба немає.

Адреси торгівельних точок, де у Херсоні можна купити хліб та хлібобулочні вироби, повідомляється на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Перелік адрес магазинів: