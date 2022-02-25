Де у Херсоні можна купити хліб - адреси

Дефіциту хліба немає.
Адреси торгівельних точок, де у Херсоні можна купити хліб та хлібобулочні вироби, повідомляється на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.
Перелік адрес магазинів:
- вул.Нефтяників, 46
- хлібзавод №3 - вул.Ладичука, 146
- вул.Степанова, 17
- вул.Зала Егерсег, 27
- Текстильне селище - вул.Бабушкіна, 1
- вул.Некрасова, 150-а
- вул.Суворова, 57
- хлібозавод №1 - вул.Гімназична, 30
- вул.Перекопська, 151
- хлібний кіоск в торговельому центрі біля кінотеатру "Салют"
- кіоск біля пенсійного фонду - вул.Комкова, 76
- кіоск біля Планетарію на Суворова - вул.Воронцовська
- залізничний кіоск - проспект Ушакова, 70
- овочевий ринок - вул.Покришева, 45
- стадіон Петровець - вул.Куліка, 8
- хлібний кіоск на зупинці Залізничній - Миколаївське шосе