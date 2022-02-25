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Де у Херсоні можна купити хліб - адреси

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Де у Херсоні можна купити хліб - адреси

УНІАН

Дефіциту хліба немає.

Адреси торгівельних точок, де у Херсоні можна купити хліб та хлібобулочні вироби, повідомляється на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Перелік адрес магазинів:

  • вул.Нефтяників, 46
  • хлібзавод №3 - вул.Ладичука, 146
  • вул.Степанова, 17
  • вул.Зала Егерсег, 27
  • Текстильне селище - вул.Бабушкіна, 1
  • вул.Некрасова, 150-а
  • вул.Суворова, 57
  • хлібозавод №1 - вул.Гімназична, 30
  • вул.Перекопська, 151
  • хлібний кіоск в торговельому центрі біля кінотеатру "Салют"
  • кіоск біля пенсійного фонду - вул.Комкова, 76
  • кіоск біля Планетарію на Суворова - вул.Воронцовська
  • залізничний кіоск - проспект Ушакова, 70
  • овочевий ринок - вул.Покришева, 45
  • стадіон Петровець - вул.Куліка, 8
  • хлібний кіоск на зупинці Залізничній - Миколаївське шосе
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