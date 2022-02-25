У Рівному та Дубні оголосили повітряну тривогу - Рівненська ОДА

У Рівному та Дубні оголосили повітряну тривогу - Рівненська ОДА

Громадян просять прямувати до найближчого укриття.

У Рівному та Дубні, що на Рівненщині, о 15:50 25 лютого оголосили повітряну тривогу. Громадян просять негайно прямувати до найближчого укриття.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА.

"Рівняни і дубенчани! Увага! Повітряна тривога! Знайдіть найближчі укриття!", - написав він.

Нагадаємо, що у ДСНС опублікували оновлену карту, яка допоможе знайти найближче бомбосховище.