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Где в Херсоне можно купить хлеб — адреса

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Где в Херсоне можно купить хлеб — адреса

УНИАН

Дефицита хлеба нет.

Адреса торговых точек, где в Херсоне можно купить хлеб и хлебобулочные изделия, сообщается на странице Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

Список адресов магазинов:

  • ул.Нефтяников, 46
  • хлебзавод №3 — ул.Ладичука, 146
  • Степанова, 17
  • ул.Зала Эгерсег, 27
  • Текстильный поселок — ул.Бабушкина, 1
  • ул.Некрасова, 150-а
  • Суворова, 57
  • хлебозавод №1 – ул.Гимназическая, 30
  • ул.Перекопская, 151
  • хлебный киоск в торговом центре возле кинотеатра "Салют"
  • киоск возле пенсионного фонда – ул.Комкова, 76
  • киоск возле Планетария на Суворова – ул.Воронцовская
  • железнодорожный киоск – проспект Ушакова, 70
  • овощной рынок – ул.Покрышевая, 45
  • стадион Петровец – ул.Кулика, 8
  • хлебный киоск на остановке Железнодорожный — Николаевское шоссе
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