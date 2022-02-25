Где в Херсоне можно купить хлеб — адреса

Где в Херсоне можно купить хлеб — адреса

Дефицита хлеба нет.

Адреса торговых точек, где в Херсоне можно купить хлеб и хлебобулочные изделия, сообщается на странице Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

Список адресов магазинов: