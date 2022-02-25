Где в Херсоне можно купить хлеб — адреса

Дефицита хлеба нет.
Адреса торговых точек, где в Херсоне можно купить хлеб и хлебобулочные изделия, сообщается на странице Херсонской облгосадминистрации в Facebook.
Список адресов магазинов:
- ул.Нефтяников, 46
- хлебзавод №3 — ул.Ладичука, 146
- Степанова, 17
- ул.Зала Эгерсег, 27
- Текстильный поселок — ул.Бабушкина, 1
- ул.Некрасова, 150-а
- Суворова, 57
- хлебозавод №1 – ул.Гимназическая, 30
- ул.Перекопская, 151
- хлебный киоск в торговом центре возле кинотеатра "Салют"
- киоск возле пенсионного фонда – ул.Комкова, 76
- киоск возле Планетария на Суворова – ул.Воронцовская
- железнодорожный киоск – проспект Ушакова, 70
- овощной рынок – ул.Покрышевая, 45
- стадион Петровец – ул.Кулика, 8
- хлебный киоск на остановке Железнодорожный — Николаевское шоссе