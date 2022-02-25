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В Харькове объявили воздушную тревогу

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В Харькове объявили воздушную тревогу

Getty Images

Всем жителям нужно спрятаться в укрытие.

Сегодня, 25 февраля, в Харькове объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины в Telegram.

Жителям необходимо спрятаться в ближайшее к ним укрытие и стараться сохранять спокойствие.

Напомним, раньше мы рассказывали, как действовать в ситуации, когда рядом нет бомбоубежища.

Отметим:

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Напомним:

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