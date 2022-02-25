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Через загрозу артобстрілу у Сумах - повітряна тривога

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Громадян просять негайно прямувати до найближчого укриття.

У Сумах через загрозу артобстрілу російськими окупантами оголосили повітряну тривогу.  Громадян просять негайно прямувати до найближчого укриття.

Про це повідомляє Сумська ОДА. 

"Суми. Сирена. Загроза артобстрілу. Підвали відчинені у навчальних закладах. Школах, садочках.
Без паніки! Є час дійти до укриттів!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ДСНС опублікували оновлену карту, яка допоможе знайти найближче бомбосховище.

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