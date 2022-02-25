Через загрозу артобстрілу у Сумах - повітряна тривога

Через загрозу артобстрілу у Сумах - повітряна тривога

Громадян просять негайно прямувати до найближчого укриття.

У Сумах через загрозу артобстрілу російськими окупантами оголосили повітряну тривогу. Громадян просять негайно прямувати до найближчого укриття.

Про це повідомляє Сумська ОДА.

"Суми. Сирена. Загроза артобстрілу. Підвали відчинені у навчальних закладах. Школах, садочках.

Без паніки! Є час дійти до укриттів!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ДСНС опублікували оновлену карту, яка допоможе знайти найближче бомбосховище.