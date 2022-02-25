Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Чернігові горить приміщення СБУ: відео

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

У приміщення потрапили 2 снаряди.

У Чернігові у п'ятницю, 25 лютого, російські окупанти обстріляли приміщення СБУ. Наразі будівля загорілась. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

"В будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить. Інформацію підтвердили в обласному управлінні ДСНС", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Наступна публікація