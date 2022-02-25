У Чернігові горить приміщення СБУ: відео

У приміщення потрапили 2 снаряди.

У Чернігові у п'ятницю, 25 лютого, російські окупанти обстріляли приміщення СБУ. Наразі будівля загорілась.

Про це повідомляє "Суспільне".

"В будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить. Інформацію підтвердили в обласному управлінні ДСНС", - йдеться у повідомленні.