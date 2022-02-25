Бои за Счастье: разрушен мост через Северский Донец

Противник наступает, но ВСУ дает достойный отпор.
Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Отмечается, что украинские военные вели тяжелое сражение, но сумели остановить противника и сохранить свои позиции.
"Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус. Остальные подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии столкновения", — говорится в сообщении.
В Генштабе также отметили, что 25 февраля украинская система противовоздушной обороны уничтожила несколько баллистических ракет российских оккупантов и по меньшей мере два самолета.
Противник продолжает наступательные действия, добавляют в штабе. Впрочем, военнослужащие ВСУ дают достойный отпор оккупантам и сохраняют свои позиции.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту страны-агрессора Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров.
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