Бої за Щастя: зруйновано міст через Сіверський Донець

Противник наступає, але ЗСУ дає гідну відсіч.
Міст через річку Сіверський Донець в районі населеного пункту Щастя зруйновано.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зазначається, що українські військові вели важкий бій, але зуміли зупинити противника і зберегти свої позиції.
"Підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус. Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі також зауважили, що 25 лютого українська система протиповітряної оборони знищила кілька балістичних ракет російських окупантів та щонайменше два літаки.
Противник продовжує наступальні дії, додають у штабі. Втім, військовослужбовці ЗСУ дають гідну відсіч окупантам та зберігають свої позиції.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звернувся президента до країни-агресорки Володимира Путіна з пропозицією сісти за стіл переговорів.
Читайте також: