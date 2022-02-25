Бої за Щастя: зруйновано міст через Сіверський Донець

Бої за Щастя: зруйновано міст через Сіверський Донець

Противник наступає, але ЗСУ дає гідну відсіч.

Міст через річку Сіверський Донець в районі населеного пункту Щастя зруйновано.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що українські військові вели важкий бій, але зуміли зупинити противника і зберегти свої позиції.

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"Підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус. Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також зауважили, що 25 лютого українська система протиповітряної оборони знищила кілька балістичних ракет російських окупантів та щонайменше два літаки.

Противник продовжує наступальні дії, додають у штабі. Втім, військовослужбовці ЗСУ дають гідну відсіч окупантам та зберігають свої позиції.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звернувся президента до країни-агресорки Володимира Путіна з пропозицією сісти за стіл переговорів.

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